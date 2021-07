FIRENZE – Paolo Tedeschi è il nuovo capo di gabinetto alla presidenza della Regione Toscana, in servizio da martedì 20 luglio.

Il governatore Eugenio Giani ha firmato il decreto di nomina. «Paolo Tedeschi – sottolinea Giani in una nota – ha rilevanti competenze in materia di prevenzione e gestione di crisi aziendali complesse, attrazione e consolidamento di investimenti nazionali ed esteri, è esperto in relazioni e procedure pubblico-private con soggetti economici chiamati a operare in Toscana, nonché nella gestione di progetti di sviluppo e competitività territoriale in raccordo con i fondi europei (ed in prospettiva con il Pnrr)».

Ad aprile scorso le funzioni di capo di gabinetto erano state attribuite da Giani in via transitoria al direttore generale della Regione, Paolo Pantuliano con l’avvio della procedura di revoca dall’incarico di Ledo Gori, indagato dalla Dda di Firenze con l’accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Leggi Inchiesta in Toscana, Giani revoca l’incarico al capo di gabinetto Ledo Gori