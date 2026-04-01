Tempo lettura: 3 minuti

PORTOFERRAIO – Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano promuove, in occasione delle festività pasquali, un calendario di iniziative rivolte a cittadini e visitatori.

Obiettivo, valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale delle isole, interesseranno in particolare Isola d’Elba, Isola di Pianosa e Isola di Capraia, offrendo esperienze diversificate tra trekking, escursioni in e-bike e visite guidate.

PROGRAMMA

GLI APPUNTAMENTI DELL’ELBA

Week end di Pasqua all’Isola d’Elba Ebike e trekking fra natura, storia ed enogastronomia

SABATO 4 APRILE

Escursione in e-bike a Porto Azzurro con degustazione finale

Percorso tra le campagne alle pendici dei rilievi che incorniciano il paese di Porto Azzurro. In sella a confortevoli E-bike, i visitatori potranno apprezzare la varietà naturalistica e panoramica di un territorio unico. Il rosso delle radiolariti e il turchese delle rocce ofiolitiche fanno da sfondo ad una vegetazione multiforme, dalla campagna lavorata alla macchia mediterranea, tra pinete e boschi di leccio. Al termine degustazione presso l’Azienda Agricola Arrighi. Ritrovo ore 9:30, parcheggio supermercato Conad Porto Azzurro – Durata: 5 ore – Difficoltà: media, è necessario avere un minimo di esperienza nell’uso della mountain bike. Su prenotazione, € 60.

DOMENICA 5 APRILE

Trekking di Pasqua sul promontorio dell’Enfola

Passeggiata intorno a Capo Enfola, fra bellissime scogliere a picco sul mare e scorci sulla costa settentrionale dell’isola, con importanti testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Scopriremo uno dei promontori più caratteristici dell’Elba per il valore paesaggistico e la ricchezza naturalistica e storica. Ritrovo: ore 16:00 Portoferraio, Capo Enfola – Durata: 2 ore – Difficoltà: facile – Su prenotazione, € 8, ridotto 5-12 anni € 4, 0-4 anni gratuito.

LUNEDÌ 6 APRILE

Pasquetta al Volterraio. Visita guidata

Apertura della Fortezza dalle ore 10 alle ore 13. Sarà possibile raggiungere in autonomia l’ingresso (dal sentiero 255) e visitare il monumento con la Guida Parco presente. Non è necessario prenotare. Ticket € 8, ridotto € 4 per over 65, residenti nell’Arcipelago Toscano e bambini 5-12 anni. Gratuito per disabili e loro accompagnatori, bambini 0-4 anni e studenti residenti nell’Arcipelago Toscano (fino a 19 anni).

Prenota qui l’escursione scelta

https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/16

GLI APPUNTAMENTI DI PIANOSA

Per chi volesse andare a Pianosa venerdì 3 aprile e lunedì 6 aprile è attivo il servizio giornaliero di trasporto con partenza da Marina di Campo, per prenotazioni chiamare Aquavision al telefono 0565 976022. Una volta sbarcati sull’isola è possibile effettuare escursioni: trekking naturalistico; percorso di mountain bike e vista alla diramazione Agrippa; visita al Paese e alle Catacombe; visita alla Casa dell’Agronomo. I servizi sono prenotabili online oppure sulla motonave dove sono presenti le Guide Parco

Per prenotare online l’attività scelta vai qui:

https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/2

GLI APPUNTAMENTI DI CAPRAIA

DOMENICA 5 APRILE

Anello dello Zenobito: itinerario Geoturistico dell’isola di Capraia

Escursione alla scoperta della storia geomorfologica dell’unica isola di origine vulcanica dell’Arcipelago Toscano. Dalla piazza del paese saliremo sul Monte Arpagna, splendido punto di osservazione per un panorama a 360° e scenderemo alla selvaggia piana dello Zenobito, estremità meridionale dell’isola, da cui osserveremo Cala Rossa dominata dalla possente torre genovese. Un magnifico sentiero, alto sulla costa, ci permetterà di rientrare in paese. Ritrovo: ore 09:00 Piazza Milano (paese) – Durata: 7 ore – Livello di difficoltà: molto impegnativo – Su prenotazione, € 8, ridotto 5-12 anni € 4, 0-4 anni gratuito. Attrezzatura: scarponcini da trekking, scorta di acqua (2,5 l. a persona), pranzo al sacco.

Prenota qui

https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/prenotazione/36/true

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Info Park:

Tel. 0565 908231 E-mail: info@parcoarcipelago.info

Orari: fino al 31 marzo: lun-sab 9:00–15:00, dom 9:00–13:00 dal 1° aprile al 31 ottobre: lun-dom 9:00–19:00

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici