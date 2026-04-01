PORTOFERRAIO – Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano promuove, in occasione delle festività pasquali, un calendario di iniziative rivolte a cittadini e visitatori.
Obiettivo, valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale delle isole, interesseranno in particolare Isola d’Elba, Isola di Pianosa e Isola di Capraia, offrendo esperienze diversificate tra trekking, escursioni in e-bike e visite guidate.
PROGRAMMA
GLI APPUNTAMENTI DELL’ELBA
Week end di Pasqua all’Isola d’Elba Ebike e trekking fra natura, storia ed enogastronomia
SABATO 4 APRILE
Escursione in e-bike a Porto Azzurro con degustazione finale
Percorso tra le campagne alle pendici dei rilievi che incorniciano il paese di Porto Azzurro. In sella a confortevoli E-bike, i visitatori potranno apprezzare la varietà naturalistica e panoramica di un territorio unico. Il rosso delle radiolariti e il turchese delle rocce ofiolitiche fanno da sfondo ad una vegetazione multiforme, dalla campagna lavorata alla macchia mediterranea, tra pinete e boschi di leccio. Al termine degustazione presso l’Azienda Agricola Arrighi. Ritrovo ore 9:30, parcheggio supermercato Conad Porto Azzurro – Durata: 5 ore – Difficoltà: media, è necessario avere un minimo di esperienza nell’uso della mountain bike. Su prenotazione, € 60.
DOMENICA 5 APRILE
Trekking di Pasqua sul promontorio dell’Enfola
Passeggiata intorno a Capo Enfola, fra bellissime scogliere a picco sul mare e scorci sulla costa settentrionale dell’isola, con importanti testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Scopriremo uno dei promontori più caratteristici dell’Elba per il valore paesaggistico e la ricchezza naturalistica e storica. Ritrovo: ore 16:00 Portoferraio, Capo Enfola – Durata: 2 ore – Difficoltà: facile – Su prenotazione, € 8, ridotto 5-12 anni € 4, 0-4 anni gratuito.
LUNEDÌ 6 APRILE
Pasquetta al Volterraio. Visita guidata
Apertura della Fortezza dalle ore 10 alle ore 13. Sarà possibile raggiungere in autonomia l’ingresso (dal sentiero 255) e visitare il monumento con la Guida Parco presente. Non è necessario prenotare. Ticket € 8, ridotto € 4 per over 65, residenti nell’Arcipelago Toscano e bambini 5-12 anni. Gratuito per disabili e loro accompagnatori, bambini 0-4 anni e studenti residenti nell’Arcipelago Toscano (fino a 19 anni).
Prenota qui l’escursione scelta
https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/16
GLI APPUNTAMENTI DI PIANOSA
Per chi volesse andare a Pianosa venerdì 3 aprile e lunedì 6 aprile è attivo il servizio giornaliero di trasporto con partenza da Marina di Campo, per prenotazioni chiamare Aquavision al telefono 0565 976022. Una volta sbarcati sull’isola è possibile effettuare escursioni: trekking naturalistico; percorso di mountain bike e vista alla diramazione Agrippa; visita al Paese e alle Catacombe; visita alla Casa dell’Agronomo. I servizi sono prenotabili online oppure sulla motonave dove sono presenti le Guide Parco
Per prenotare online l’attività scelta vai qui:
https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/2
GLI APPUNTAMENTI DI CAPRAIA
DOMENICA 5 APRILE
Anello dello Zenobito: itinerario Geoturistico dell’isola di Capraia
Escursione alla scoperta della storia geomorfologica dell’unica isola di origine vulcanica dell’Arcipelago Toscano. Dalla piazza del paese saliremo sul Monte Arpagna, splendido punto di osservazione per un panorama a 360° e scenderemo alla selvaggia piana dello Zenobito, estremità meridionale dell’isola, da cui osserveremo Cala Rossa dominata dalla possente torre genovese. Un magnifico sentiero, alto sulla costa, ci permetterà di rientrare in paese. Ritrovo: ore 09:00 Piazza Milano (paese) – Durata: 7 ore – Livello di difficoltà: molto impegnativo – Su prenotazione, € 8, ridotto 5-12 anni € 4, 0-4 anni gratuito. Attrezzatura: scarponcini da trekking, scorta di acqua (2,5 l. a persona), pranzo al sacco.
Prenota qui
https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/prenotazione/36/true
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Info Park:
Tel. 0565 908231 E-mail: info@parcoarcipelago.info
Orari: fino al 31 marzo: lun-sab 9:00–15:00, dom 9:00–13:00 dal 1° aprile al 31 ottobre: lun-dom 9:00–19:00