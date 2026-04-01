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Il presidente della Toscana Eugenio Giani, nel quadro della riorganizzazione dei vertici apicali degli uffici della Regione, ha firmato i decreti di nomina di sei direttori. Questi si aggiungono ai nove prorogati nel febbraio scorso.

I direttori confermati

Quattro direttori sono riconfermati alla guida della direzione che già dirigevano. Si tratta di Francesca Giovani (Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro), Paolo Tedeschi (Competitività territoriale della Toscana e Autorità di gestione), Giovanni Palumbo (Organizzazione, Personale, Gestione e sicurezza sedi di lavoro) e Roberto Scalacci (Agricoltura e Sviluppo rurale).

Le due nuove nomine

Di nuova nomina risultano invece gli altri due direttori: Fabio Cacioli (Attività produttive) e Gabriella Farsi (Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport).

I decreti di nomina del presidente Giani sono stati pubblicati in data odierna sul Bollettino Ufficiale e nella Banca Dati della Regione Toscana.

I direttori prorogati

A febbraio scorso il presidente Giani aveva provveduto a prorogare gli incarichi di Paolo Pantuliano, alla guida della direzione generale fino alla fine dell’anno, e di Federico Gelli, a capo della direzione sanità, welfare e coesione sociale fino ad agosto 2026.

Prorogati gli incarichi anche a Paolo Giacomelli (Programmazione e bilancio), a Gianluca Vannuccini (Sistemi informativi, infrastruttura tecnologiche e innovazione), a Giovanni Massini (Difesa del suolo e protezione civile), a Enrico Becattini (Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale), ad Andrea Rafanelli (Tutela dell’ambiente e energia), a Michele Mazzoni (Opere pubbliche) e ad Aldo Ianniello (Urbanistica e sostenibilità). Il quadro sarà completato con la nomina del direttore della nuova direzione “Valutazioni, ambientali e Autorità di audit”.

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