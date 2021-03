Pay Care, l’allarme dei sindacati: «Futuro incerto per 26 dipendenti»

Pay Care, l’azienda che tra le sue attività svolge anche quella di customer care per conto di Banca Cariparma e nella quale sono impiegati 26 dipendenti nella sede di Monteriggioni, ha comunicato ai sindacati di aver ricevuto la revoca della commessa di lavoro a partire dal prossimo 31 maggio 2021.

Ad annunciarlo in una nota sono Fim Cisl e Fiom Cgil.

«Si apre una nuova fase di forte incertezza per i lavoratori della ex Bassilichi – spiegano i sindacati – , a fronte della revoca dell’attività di Cariparma che è gestita da sei anni in appalto nella sede di Monteriggioni, prima da Bassilichi Spa e dal 2018 da Pay Care che fa parte del Gruppo Comdata».

Garantire l’occupazione

«Come Fim Cisl Siena e Fiom Cgil Siena – sottolinenao i sindacati – metteremo in atto tutte le azioni possibili per garantire l’occupazione nel territorio ai 26 lavoratori, anche coinvolgendo le istituzioni. Non sarebbe ammissibile la perdita di ulteriori posti di lavoro in una fase di emergenza sanitaria e di crisi economica come quella che stiamo vivendo sia a livello nazionale che territoriale».

Proprio nella giornata di ieri si è svolta l’assemblea sindacale con i lavoratori, i quali hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per quello che potrà accadere dopo la scadenza del 31 maggio.