FIRENZE – Per il rigassificatore di Piombino (Livorno) la “prima tappa è la conferenza dei servizi del 19 settembre, è già convocata.

Saranno presenti tutti coloro che sono chiamati a esprimere un parere per arrivare all’autorizzazione. Gli enti hanno già inviato memorie, osservazioni, Snam ha già risposto a molti di questi documenti. Sarà l’occasione per confrontarsi e quindi dipanare quello che possono essere le osservazioni al progetto presentato da Snam”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto sui tempi per l’impianto di Piombino.

“Io poi – ha aggiunto Giani – ho fino al 27 di ottobre per rilasciare l’autorizzazione e l’obiettivo è farcela. Poi a quel punto parte tutto l’iter. L’obiettivo che Snam si è prefissato è che nel mese di aprile la nave di rigassificazione sia nel porto di Piombino”.