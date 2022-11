FIRENZE – Nozze d’oro per la Premiata Forneria Marconi. Venerdì 25 novembre al Tuscany Hall di Firenze il celebre gruppo festeggerà 50 anni di carriera.

Dal 1972 al 2022 ha segnato la musica italiana, ottenendo riconoscimenti da tutte le riviste di settore. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato Pfm al 50esimo posto tra i 100 migliori artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” Uk ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive.

Nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards Uk, mentre nel 2019 la rivista inglese “Prog Uk” nomina Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino). Durante il tour celebrativo ci sarà spazio anche per un omaggio a Fabrizio De Andrè.