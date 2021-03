SIENA – Portare la musica negli ospedali della Toscana, attraverso il web, per cercare di dare un sollievo a pazienti e professionisti in questo difficile momento segnato dalla pandemia Covid-19.

È con questo spirito che nasce www.pillolemusicaliperlanima.it, il primo sito internet dedicato alla musica in ospedale in Toscana, tra i primissimi esempi del genere in Italia. Anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce al progetto, nato dalla collaborazione tra A.Gi.Mus. Firenze, Grosseto, Arezzo e Livorno e le aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale.

Dg Barretta: «Convinti che sia importante far leva sulle emozioni»

«Abbiamo aderito con entusiasmo perché siamo convinti che, soprattutto in questo momento, sia molto importante far leva anche sulle emozioni e offrire sostegno ai nostri pazienti e professionisti, anche con l’arte e la cultura. La musica è nutrimento per la mente e il cuore e permette di spaziare con le emozioni – ha spiegato il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta -. Come già stiamo facendo con Agorà Aou Senese, una serie di eventi che stiamo organizzando con la collaborazione di Istituzioni, enti e i nostri professionisti, vogliamo dare un supporto emozionale attraverso la promozione della musica, oltre che di altri eventi culturali, in modo da avere uno stimolo in più per superare le preoccupazioni e le ansie generate dalla pandemia».

A.Gi.Mus si occupa di musica in ospedale dal 1999, anno in cui, all’ospedale di Careggi a Firenze, è nato “Careggi in Musica” che ha portato all’organizzazione di oltre mille concerti in auditorium, sale d’attesa, reparti e corsie. La pandemia Covid-19 non consente di svolgere attività in presenza all’interno degli ospedali pertanto, insieme alle aziende sanitarie che hanno aderito al progetto, è nata la volontà di continuare a offrire questo servizio online: nasce così www.pillolemusicaliperlanima.it, sito che raccoglie video unici e inediti, pensati appositamente per chi a vario titolo si trova a frequentare l’ospedale, siano essi degenti, familiari, volontari, studenti e professionisti. Per fruire della musica messa a disposizione dal progetto è possibile collegarsi anche dal sito dell’Aou Senese, www.ao-siena.toscana.it, cliccando sul banner dedicato in fondo alla home page a sinistra.