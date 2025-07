Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Il Giardino Scotto si prepara ad accogliere una serata di musica, emozione e impegno.

Sabato 19 luglio torna “Arpa d’Estate”, l’evento benefico promosso dalla Fondazione Arpa, giunto alla sua quinta edizione, realizzato in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Eventi in Fiore e Sidebloom, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Un appuntamento ormai atteso dalla città, pensato per sostenere concretamente i progetti di ricerca, formazione e assistenza sanitaria della Fondazione. Sul palco, due ospiti d’eccezione: il Presidente Onorario della Fondazione, Andrea Bocelli, e il figlio Matteo Bocelli. Un binomio che unisce fama e talento, ma soprattutto un forte impegno nel sociale. Padre e figlio daranno vita a uno dei momenti più emozionanti della serata, in un dialogo musicale tra generazioni che celebra la bellezza dell’arte al servizio della solidarietà.

“Arpa d’Estate rappresenta un momento speciale in cui la musica incontra la solidarietà. È un’occasione per restituire, attraverso l’arte, una speranza concreta a chi ne ha più bisogno – ha dichiarato il presidente della Fondazione, professor Luca Morelli -. Questo evento è reso possibile dal lavoro instancabile di un team che crede nella bellezza della scienza quanto in quella dell’anima”.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà ancora una volta l’attore Renato Raimo, direttore artistico e ideatore della rassegna, che condurrà la serata insieme a Maria Chiara Battaglia. “Siamo alla quinta edizione e l’emozione resta intatta, anzi cresce – afferma Raimo – Il nostro obiettivo è dare voce al talento, promuovere valori autentici e portare il pubblico in un viaggio che unisce passione e impegno sociale. Ogni artista che sale sul palco di Arpa d’Estate sceglie di esserci per fare la differenza”.

Presente e attiva anche Confcommercio Provincia di Pisa, partner dell’iniziativa. “Oltre a svolgere il suo ruolo di rappresentanza delle imprese – ha spiegato il presidente Stefano Maestri Accesi – Confcommercio, attraverso il progetto ‘Confcommercio per il Sociale’, ha il dovere di attivarsi per promuovere e sensibilizzare iniziative straordinarie come Arpa d’Estate. Invitiamo tutti a partecipare e a fare la propria parte per questo importante appuntamento”.

Accanto ai Bocelli, il palco del Giardino Scotto accoglierà grandi nomi dello spettacolo: Leonardo Fiaschi, comico, cantante e imitatore tra i più versatili d’Italia, la performer di musical Beatrice Baldaccini, le cantanti liriche Ivana Canovic e Beatrice Caterino, e la giovane voce del pop italiano Serena Rigacci.

Torna anche il Premio Arpa d’Estate “Giovane Talento”, assegnato da una giuria popolare tra i giovani artisti in gara. Sul palco saliranno Giorgia Giuffrida, vincitrice dell’edizione 2024, Dettalele, Cigno, Loomi J e la band Fiori di Kyoto.

Una serata pensata per commuovere, ispirare e fare del bene. Un intreccio di note, storie e vite che si incontrano sotto le stelle, dove la musica diventa strumento di cura. E Pisa, ancora una volta, risponde con il cuore.