PISA – Una laurea che vale doppio e che porta con sé un messaggio limpido: le difficoltà non sono un muro, ma un passaggio.

È questo il senso che vuole trasmettere Filippo Ammannati, studente ipovedente, che si è laureato all’Università di Pisa con 110 e lode presentando una tesi dal titolo “Teatro e disabilità visiva. Tecniche e strategie di orientamento e partecipazione”.

La sua ricerca, guidata dalla professoressa Eva Marinai, è stata discussa il 18 novembre e ha ottenuto il massimo dei voti. Un traguardo conquistato passo dopo passo, anche grazie al supporto dell’ufficio Servizi per l’Inclusione di studenti con disabilità di Unipi, e che Filippo racconta con estrema lucidità: “Il mio percorso universitario non è stato facile: è stato tosto, impegnativo, ma alla fine mi ha portato a un grande risultato, la Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione con 110 e Lode. Sono uno studente ipovedente e, come ho scritto nella mia tesi, avere una disabilità non significa non poter raggiungere i propri obiettivi. Significa, semplicemente, arrivarci con gli strumenti e i supporti giusti, che aiutano ad affrontare le difficoltà”.

Filippo aggiunge poi un messaggio che suona come un invito diretto: “A chiunque abbia una disabilità – non solo visiva – voglio dire questo: non arrendetevi. Seguite i vostri sogni e i vostri scopi. Volete laurearvi? Nessuno può impedirvelo. Magari ci vorrà più tempo, più impegno o qualche sacrificio in più, ma ciò che conta davvero è la passione con cui si cammina verso la propria meta”.