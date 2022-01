SIENA – I Comuni, attraverso i fondi europei, potranno assumere a tempo determinato il personale necessario all’attuazione dei progetti del Pnrr.

Lo ha chiarito una circolare del Mef chiesto da tempo dall’Associazione nazionale dei comuni italiani.

“Si tratta di un chiarimento importantissimo, che da tempo l’ANCI chiedeva al governo – ha dichiarato il presidente Antonio Decaro – e come è giusto, si è data fiducia ai Sindaci e tutte le nostre richieste sono state accolte. I Comuni che vedranno i propri progetti accolti e finanziati nell’ambito di Next Generation Eu saranno considerati a pieno titolo soggetti attuatori delle opere relative. Quindi, come prevede la legge sul PNRR, avranno piena autonomia nell’individuare quanto personale e quali professionalità saranno necessarie all’esecuzione dei progetti e potranno procedere alle assunzioni a tempo determinato utilizzando, in percentuale rispetto alla dimensione del progetto, i finanziamenti europei e in deroga ai vincoli finanziari vigenti”.