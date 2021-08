FIRENZE – Ci sono “Bellezza”, “La canzone che scrivo per te”, “Nuotando nell’aria”. “Canzoni sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l’umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo… ” per dirla con le parole dei Marlene Kuntz, in concerto sabato 28 agosto (ore 21,30) all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nell’ambito del Post-pandemic Tour.

La storica band cuneese torna sui palchi di tutta Italia, accompagnata per la prima volta alla batteria da Sergio Carnevale (Bluvertigo). «Lo scorso anno suonammo tre soli concerti in estate. Il titolo del tour (Andrà tutto bene?) era ovviamente ironico. Il concerto era molto bello ed emozionante, e sull’impianto di quello porteremo in giro la nostra musica questa estate – spiegano Cristiano Godano e soci – senza far soffrire troppo le persone costrette alla necessità di non alzarsi, proveremo a dar loro una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola».