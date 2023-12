CANTAGALLO – La Provincia di Prato ha disposto il ripristino della scogliera presente nell’alveo a protezione del muro di sostegno del fiume Bisenzio, nel comune di Cantagallo (Prato), danneggiato nell’alluvione del 2 novembre.

L’intervento si è rivelato urgente dal momento che lo stato attuale del tratto stradale non consente la circolazione dei mezzi in sicurezza, spiega una nota, e per il rischio che nuove piogge possano aggravare repentinamente la situazione compromettendo la stabilità della strada, a salvaguardia della privata e pubblica incolumità. Tra gli interventi previsti, la creazione di una pista di servizio per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’alveo, la realizzazione di una nuova scogliera con blocchi o massi di pietra calcarea tipo extradura del peso da 1 a 3 tonnellate.

“L’impegno è massimo per garantire l’efficacia degli interventi e preservare la sicurezza e l’integrità del nostro territorio”, ha sottolineato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai.