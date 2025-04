Tempo lettura: < 1 minuto

PRATO – Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, un violento agguato ha scosso la comunità di Prato, lasciando un uomo in fin di vita e una donna gravemente ferita.

L’episodio, attribuito a un “regolamento di conti” tra gang cinesi, è avvenuto all’interno del circolo ricreativo Jld Music, dove un gruppo di tre orientali, appena arrivati da Francoforte, è stato aggredito da individui armati di mazze.

L’incursione è avvenuta in un’area appartata del locale, dove gli aggressori hanno cercato e assalito le tre persone, due uomini e una donna. In particolare, si sono accaniti sull’uomo colpito ripetutamente alla testa e in altre parti del corpo. L’uomo ferito è stato operato d’urgenza al cervello presso l’ospedale di Careggi a Firenze e versa in condizioni critiche.

La comunità cinese di Prato è strettamente legata a quella di altre città europee, come Parigi e Madrid, e negli ultimi mesi ha vissuto un’escalation di violenza legata al controllo di attività economiche, tra cui la produzione di grucce, un settore molto redditizio con un giro d’affari di oltre 100 milioni di euro l’anno nel distretto tessile di Prato.

La Procura di Prato sta conducendo indagini approfondite sulla mafia cinese e sulla recente ondata di violenza, che include incendi e aggressioni anche in città estere.

Le autorità hanno intensificato i pattugliamenti nella zona per garantire maggiore sicurezza alla comunità. La lotta contro la criminalità organizzata è una priorità, e la situazione richiede un’attenzione continua per prevenire ulteriori atti di violenza e garantire la sicurezza di tutti i residenti.

