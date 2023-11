FIRENZE – Trentadue ore come le vittime della strage di Viareggio (Lucca). La durata del presidio davanti al tribunale di Firenze, a partire dal 29 novembre alle 9.

Manifestazione per “rivendicare e pretendere giustizia e per far sì che i responsabili della strage condannati in 4 gradi di processo non la facciano franca”. Il presidio si concluderà al 17 del 30 novembre. “Ci aspettiamo, la solidarietà e il sostegno sono armi fondamentali e potenti – scrivono in una nota gli organizzatori -. Esercitiamoli, pratichiamoli a fianco di chi è in lotta da oltre 14 anni per ‘Sicurezza-Verità-Giustizia’”.

Annunciato anche un presidio il 4 dicembre, dalle 10 alle 17, davanti alla Cassazione a Roma per l’inizio del processo bis. Da Viareggio è stato organizzato un pullman per far sentire la voce di giustizia dei familiari e della città”.