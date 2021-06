SIENA – Concerto-intervista con Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori “Prima il Canto poi le Parole”, per la promozione e la valorizzazione dell’archivio sonoro di Caterina Bueno.



L’evento, organizzato in occasione della Giornata internazionale degli archivi, è in programma il 9 giugno, alle ore 18 e verrà trasmesso onlinesulla pagina Fb di Archivio Vi.Vo https://www.facebook.com/archivioVi.Vo/ e sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=xiUex7KMUpM&t=309s. Il concerto si inserisce nel percorso di comunicazione e di valorizzazione del progetto Archivio Vi.Vo. – Conservazione e diffusione degli archivi orali e audiovisivi, finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dall’Università di Siena in collaborazione con il nodo CLARIN-IT dell’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa e con la Banca della Memoria del CRED del Casentino.

Archivio Vi.Vo

Il progetto Archivio Vi.Vo., guidato da Silvia Calamai del dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della comunicazione interculturale, ha come obiettivo la conservazione e la salvaguardia degli archivi orali e audiovisivi della Toscana, attraverso la loro digitalizzazione e condivisione per lo studio e la ricerca e per renderli disponibili ad un vasto pubblico. Il modello di Archivio Vi.Vo. è stato applicato alla conservazione dell’archivio sonoro di Caterina Bueno (1943–2007), cantante italiana il cui lavoro di ricercatrice è stato molto apprezzato per il suo valore culturale, in quanto ha permesso la raccolta di molte canzoni popolari toscane e dell’Italia centrale. Il suo archivio sonoro di è composto da 476 supporti (bobine audio e cassette compatte), corrispondenti a quasi 714 ore di registrazione ed è stato digitalizzato durante il progetto PAR-FAS Gra.fo.