PISA – “Ho qualche dubbio sull’efficacia nella produttività dei fondi del Pnrr in Italia. Si è preferito fare una distribuzione dei fondi ai comuni, che probabilmente ne avevano bisogno, ma non tutti i comuni sono uguali”.

A dirlo Romano Prodi a Pisa per un incontro con gli allievi della scuola Normale.

“Io avrei fatto scelte diverse come puntare di di più sulle infrastrutture scientifiche e tecnologiche del nostro Paese per innescare un’autentica trasformazione del sistema produttivo” ha detto Prodi.

“Tuttavia c’è ancora il tempo – ha concluso l’ex premier – per recuperare alcuni ritardi e invertire la marcia, ma complessivamente secondo me sarebbe stato meglio fare qualche scelta mirata proprio per aumentare il tasso di produttività del nostro sistema industriale e per renderlo più competitivo su scala internazionale”.