CORTONA – La mostra che celebra Luca Signorelli in occasione dei 500 anni dalla sua morte viene prolungata fino al 22 ottobre. L’amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) e l’Accademia Etrusca hanno deciso di estendere il periodo dell’esposizione dedicata al grande artista. La conclusione, prevista inizialmente per l’8 di ottobre, è stata posticipata di due settimane, venendo incontro alle esigenze del mondo dell’istruzione e anche alle richieste delle categorie economiche. “Per il Comune di Cortona si tratta di un ulteriore sforzo che testimonia l’attenzione per l’appuntamento culturale più importante degli ultimi anni” si legge in una nota.

Proprio in questi giorni sono stati superati i 18mila visitatori della mostra, l’estensione delle giornate di apertura durante l’anno scolastico di prossimo avvio, favorirà un ulteriore incremento.

Fra gli obiettivi dell’evento, oltre a quello di offrire un momento di celebrazione in un percorso costituito da circa 30 dipinti provenienti da tutto il mondo, c’è anche quello di tracciare un ‘Itinerario Signorelliano’ che interessa in prima battuta il centro storico di Cortona, ma che si estende ad alcune importanti città del Centro Italia.

“Grazie al successo dei numeri dei visitatori, per venire incontro alle esigenze del mondo della scuola e con una stagione turistica che si allunga sempre di più, abbiamo valutate di compiere questo ulteriore sforzo e di prolungare la mostra – dichiara il sindaco Luciano Meoni – il successo di pubblico è stato sopra ogni aspettativa, i numeri molto importanti e anche l’apprezzamento da parte del mondo della cultura italiana. Sarà un modo per tutti coloro che non hanno avuto ancora la possibilità di venire a Cortona di poterlo fare e di ammirare queste bellezze”.