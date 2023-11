SIENA – Si stringe ancora di più la partnership tra Sienambiente e Iren, che detiene il 40% delle quote della società dei rifiuti.

Sienambiente potrà quindi contare sulle sinergie e sulle risorse del Gruppo per portare avanti in sicurezza l’ambizioso piano industriale che prevede in particolare il totale rifacimento del polo industriale delle Cortine con la realizzazione di un impianto di selezione, trattamento di rifiuti indifferenziati e differenziati e la realizzazione di un moderno biodigestore che produrrà biometano dal rifiuto organico. Tutto ciò per continuare a garantire autosufficienza nella gestione dei rifiuti della Provincia di Siena.

“Questa operazione – ha dichiarato il presidente Tiziano Scarpelli – fa seguito al positivo risultato economico e patrimoniale del Bilancio d’esercizio 2022. I soci pubblici e privati hanno condiviso un percorso comune, di cui siamo molto soddisfatti, per poter continuare insieme il cammino verso l’economia circolare mantenendo un alto livello di qualità dei servizi per il territorio. La strategia è quella di dare continuità a una gestione dei rifiuti moderna e avanzata che fa dell’autosufficienza impiantistica un elemento imprescindibile per un corretto approccio industriale e ambientale”.