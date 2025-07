Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – “Ottima notizia la disponibilità a candidarsi per il secondo mandato del Governatore Eugenio Giani.”

Sono le prime parole di Riccardo Burresi, portavoce dell’Associazione Aldo Moro di Siena, dopo la conferenza stampa del Governatore che annuncia la propria intenzione a proseguire l’impegno alla guida della Regione. “Finisce il tempo delle incertezze in Toscana, durato perfino troppo, ed inizia la costruzione del futuro della Regione. Che parte da una legislatura, ormai al termine, segnata dal un positivo lavoro del Presidente Giani e della Vicepresidente Saccardi. Ne sono testimonianza – continua l’Associazione Moro – l’elevato gradimento di entrambi rilevato in più occasioni sia dalla stampa che da accreditati istituti di ricerca. Dietro a questi risultati c’è un messaggio chiaro e forte: se il centrosinistra vuole continuare a vincere in Toscana deve ripartire dalla alleanza politica che oggi sostiene il Presidente Giani. Un’alleanza che ha prodotto 5 anni di buon governo per i Toscani e che spalanca le porte ad una nuova vittoria elettorale per il centrosinistra. Vittoria mai scontata e che per questo necessita di valorizzare i tantissimi risultati positivi ottenuti, a partire proprio dal tandem di Governo Regionale rappresentato da Giani e Saccardi. Dall’attuale maggioranza sarebbe poi positivo verificare se ci sono le condizioni per un suo allargamento a sostegno di Giani ad altre forze politiche. Con una premessa irrinunciabile: piena condivisione della visione riformista del futuro della Toscana dell’attuale Governatore”.