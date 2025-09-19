Tempo lettura: < 1 minuto

SAN GIMIGANANO – Servizi, welfare, infrastrutture e trasporti, connessioni di rete sono i nodi individuati come priorità d’azione insieme allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle economie locali e del patrimonio culturale.

A San Gimignano (Siena) il governatore e candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani ha rinnovato, proprio dalla Rocca di Montestaffoli, quel patto già sottoscritto nel 2020 e antesignano di quell’idea di Toscana oggi diffusa.