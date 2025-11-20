Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Al termine della prima riunione della giunta regionale il presidente Eugenio Giani ha annunciato l’attribuzione delle deleghe per gli assessori.

Giani manterrà per sé le deleghe a bilancio, personale, indirizzi delle partecipate, sport ed energia. Alla vicepresidente Mia Diop (Pd) vanno le deleghe a cooperazione internazionale, pace, attività di partecipazione, legalità. Assessore a sanità e sociale sarà Monia Monni (Pd); Leonardo Marras (Pd) avrà la delega all’economia comprendente attività industriali, artigianali, agricole, cave, terme, turismo. Per Alessandra Nardini, scuola, casa, immigrazione e accoglienza, cultura della memoria. Filippo Boni (Pd) sarà assessore a urbanistica, infrastrutture, trasporti; a David Barontini (M5s) l’ambiente. Cristina Manetti (Casa Riformista) sarà assessora a cultura, università, parità di genere e diritto alla felicità.; Ad Alberto Lenzi (Avs) le deleghe a lavoro e innovazione tecnologica. Al sottosegretario alla presidenza, Bernard Dika, vanno i rapporti con il Consiglio regionale e il supporto alle deleghe del presidente.