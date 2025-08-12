Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – È stata approvata e sarà pubblicata domani sul Burt, la graduatoria dei progetti vincitori dell’avviso pubblico per il finanziamento di attività del PR Fse+ “Sostegno alle transizioni verso un’occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell’arte contemporanea – Residenze d’artista”.

La Regione ha selezionato 12 progetti, per un finanziamento complessivo di 4 milioni: i primi 5 progetti saranno finanziati immediatamente, grazie a risorse già a disposizione sull’intervento; per i successivi 7 progetti risultati idonei si procederà al finanziamento non appena le ulteriori risorse saranno disponibili. Ciascun progetto, in base alle caratteristiche delle attività proposte e al numero dei destinatari coinvolti, riceverà un finanziamento tra i 170mila e i 500mila euro.

La diffusione territoriale dei progetti copre 9 delle 10 province toscane e vedrà attive, nel corso del 2026 e parte del 2027, 24 residenze d’artista in Toscana finalizzate alla formazione e alla produzione artistica. Saranno coinvolti, per un periodo di 6-9 mesi in totale, 168 giovani artisti e curatori under 35, che risiederanno ed opereranno in Toscana.

Questo l’elenco dei 12 progetti vincitori:

Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana – SuperToscana – € 499.862

2. Fondazione Gori-Celle – Coabitazione: arte, paesaggio e comunità – € 472.485

3. Fondazione Musei Senesi – FMSchool: Residenze di formazione in pratiche artistiche e territoriali. Acque, Materiali e altri Paesaggi sommersi – € 238.550

4. Lottozero Srl – Opificio – Textile Art Factory – € 250.000

5. Fondazione Mus.E – Geografie d’Innesto – € 499.732

6. Hypermaremma Aps HypeResidencies – La Maremma come HyperTerritorio – € 284.356

7. Fondazione Trossi Uberti – Off-Site Livorno – Officina per l’arte contemporanea – € 399.784

8. Comune di Mulazzo – Accademia Provinciale – € 220.869

9. Associazione La Cap Ets – Residenze Lievito – € 250.000

10. Comune di Subbiano – Residenze di ricerca metromontana sulla trasformazione del rapporto tra Appenino e centri urbani attraverso immagini in movimento – € 300.000

11. Comune di Pietrasanta – Arti visive, Tecniche e Nuove Analisi a Pietrasanta – € 296.042

12. Accademia Mutamenti Ets – Il Castello dei Mutamenti Arti Paesaggi Utopie – € 324.926

Ciascun artista in residenza produrrà un’opera che nascerà dalla relazione con le specificità di un territorio della Toscana. Tutte le opere realizzate rimarranno in Toscana come beni di proprietà della Regione. Curatori e curatrici in residenza dovranno inoltre gestire una mostra finale, risultato delle interazioni con gli artisti, che sarà aperta al pubblico gratuitamente.

Il bando, cofinanziato dal Programma regionale Fse+ 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate alla attività “Sostegno alle transizioni verso un’occupazione stabile e di qualità nei beni culturali, nelle arti contemporanee” rientra nell’ambito di Giovanisì.