PIOMBINO – E’ scontro tra Eugenio Giani e il viceministro Edoardo Rixi sul rigassificatore di Piombino (Livorno).

“Sembra che nel Pd le linee di comunicazione siano un po’ intasate: il candidato presidente della Regione Liguria Andrea Orlando e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dovrebbero forse prendersi un caffè insieme, perché a quanto pare non si parlano. Speriamo che presto si mettano d’accordo, almeno tra loro”, ha detto l’esponente leghista, prima di affondare il colpo: “Per noi la linea è chiara: il rigassificatore non si sposta in Liguria”.

La replica del governatore toscano non si è fatta attendere: “Non è accettabile l’atteggiamento del viceministro Edoardo Rixi che sul rigassificatore mi attribuisce un concetto che non ho mai espresso”.

Giani sulla futura collocazione era stato netto, così come lo è stato anche adesso: “Ho detto che il rigassificatore dopo tre anni andrà via da Piombino. L’accordo con il Governo lo prevede. Ma questo non significa che deve andare in Liguria. Non c’è nessuno automatismo su questo. Non l’ho mai detto e mai lo dirò. Il rigassificatore che, dopo tre anni uscirà, dalla Toscana andrà dove vorrà il governo nazionale”.

