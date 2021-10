FIRENZE – È in arrivo a novembre il Rock Contest 2021, da 33 anni il concorso nazionale dedicato alle nuove tendenze sonore dello stivale e ai suoi protagonisti. Tante le opportunità per i giovani toscani, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, per il contest dove hanno esordito, tra gli altri, Bandabardò, Offlaga Disco Pax, Manitoba, Roy Paci, Irene Grandi, Samuel e Boosta dei Subsonica.

Tra le novità, il Premio Enrico Greppi “Erriquez”, che la Regione Toscana dedica alla memoria del leader della Bandabardò, una delle folk band italiane più amate dal pubblico, prematuramente scomparso. Verrà premiato il testo del brano in concorso che maggiormente si distinguerà per la positività dei valori e dell’impegno sociale, in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita. Il premio in palio, per l’importo di 2.000 Euro, finanzierà un progetto artistico finalizzato all’evoluzione musicale e professionale del solista o della band vincitrice.

Da 5 anni, inoltre, la Regione Toscana indice il premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì rivolto alle giovani band che partecipano al Rock Contest. Una giuria di esperti e una giuria popolare che voterà online, decreteranno il vincitore del premio, scegliendo il brano “che meglio esprime desideri e inquietudini del mondo dei giovani e più in generale la condizione giovanile”. Alcuni fra i gruppi vincitori, utilizzando la spinta del premio, in particolare L’Edera (2018) e Toru (2019), sono riusciti a pubblicare album con un’etichetta discografica e fare tour in tutta Italia. È questo lo spirito del riconoscimento, raggiungere una crescita professionale, realizzare il proprio progetto artistico, seguiti da un tutoraggio specializzato.