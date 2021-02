Un caso positivo al virus Sars-Cov2, classe in quarantena. Scuola chiusa due giorni per sanificazione

Una classe della scuola secondaria di primo grado in quarantena e chiusura dell’intero plesso per le giornate di venerdì 19 febbraio e sabato 20 febbraio con sospensione della didattica in presenza per consentire la sanificazione dei locali.

E’ quanto deciso dall’Amministrazione comunale, sentita la Asl Toscana Sud Est e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, dopo aver riscontrato un caso di positività al virus Sars-Cov2.