SAN GIMIGNANO – Attivato per i cittadini residenti a San Gimignano il servizio di notifica di scadenza della carta di identità tramite IO l’app dei servizi pubblici. Una volta a regime la notifica avverrà 30 giorni prima della scadenza.

Nei prossimi giorni, ovvero nel periodo transitorio, viene invece inviata la notifica ai cittadini che hanno scaricato l’app e che hanno la carta d’identità in scadenza entro il 31 gennaio 2022. A partire dal prossimo 1 gennaio, verranno notificate le carte in scadenza il primo giorno del mese seguente, e così avverrà per i giorni successivi.

«Ringrazio gli ingegneri informatici del nostro servizio CED che hanno sviluppato l’applicativo per le notifiche di scadenza della carta d’identità integrandolo con l’app IO – dichiara l’assessore all’Innovazione Gianni Bartalini – fornendo una ulteriore opportunità utile ai nostri concittadini che si va ad aggiungere alla notifica per la scadenza di pagamento dei servizi scolastici a domanda individuale effettuato tramite PagoPA. E un’altra buona notizia consiste nell’attivazione dello strumento di pagamento PagoPA anche per le sanzioni amministrative al codice della strada e per la concessione di sale comunali, proseguendo nel percorso di digitalizzazione dell’ente e di prossimità al cittadino che sta molto a cuore alla nostra amministrazione. Invito pertanto tutti i cittadini ad installare l’app dei servizi pubblici nazionale, app IO. E’ possibile eseguire l’accesso utilizzando i tre strumenti chiave di identificazione digitale: SPID, CIE 3.0 e CNS. Ricordo infine – conclude Bartalini – che è possibile ottenere gratuitamente le credenziali digitali SPID presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in pochi minuti e previo appuntamento».