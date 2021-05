SAN QUIRICO D’ORCIA – Un finanziamento di 561.740 euro per il miglioramento sismico della scuola media. E’ quanto stanziato dalla Regione Toscana sul progetto presentato dal Comune di San Quirico d’Orcia.

L’intervento

Un progetto, finanziato dalla regione nell’ambito dell’anticipazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione stabilito dal Governo e realizzato a seguito di verifiche sismiche sull’edificio condotte nel 2018. L’edificio è costituito da due piani fuori terra e una superficie di circa 900 mq con struttura in cemento armato. Sulla base delle indagini condotte saranno eseguiti interventi strutturali con l’inserimento di nuovi elementi metallici di rinforzo dei pilastri, la realizzazione di micropali di fondazione per foro posti al di sotto delle nuove fondazioni dei nuovi setti in calcestruzzo armato. Inoltre la realizzazione di una struttura metallica di supporto ai solai a sbalzo della struttura e la realizzazione di un giunto sismico tra le due zone principali del fabbricato. La durata dei lavori è stata stimata in circa 150 giorni.