Presentazione del progetto “I Tesori Nascosti” di San Quirico d’Orcia, in programma domenica 27 luglio (ore 10) a Palazzo Chigi Zondadari (Salone Alessandro Magno).

Il progetto si sviluppa lungo il tracciato della Via Francigena con l’obiettivo di mettere a sistema, valorizzandolo, tutto il ricco patrimonio culturale artistico esistente e oggi “nascosto” perché collocato all’interno di palazzi storici, chiese, giardini e strutturarlo in un vero e proprio prodotto di destinazione, secondo i criteri di “spazio espositivo open air” e di accessibilità, con particolare riferimento anche alle persone con disabilità.

“Ne I Tesori Nascosti – anticipa il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – abbiamo inserito tutto ciò che meglio ci rappresenta e che esprime ed esalta la nostra vera natura, caratterizzata non solo da un paesaggio da cartolina, ma anche da arte e cultura, che ci hanno accompagnato e contrassegnato dagli etruschi ad oggi”.

Un percorso che parte dalla Collegiata, passando dalla Chiesa della Misericordia che custodisce la pala di Bartolomeo Neroni detto Il Riccio; Palazzo Chigi Zondadari, che oltre ad affreschi, decorazioni pittoriche, ospita opere donate a San Quirico nel corso degli anni dagli artisti di Forme nel Verde. Gli Horti Leonini, la Via Francigena, il borgo di Vignoni e un luogo unico al mondo come Bagno Vignoni.

“Questo percorso – aggiunge Bartoli – rappresenta quando nei secoli i nostri avi hanno custodito e tramandato; a noi oggi il compito di tutelare questo patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, di valorizzarlo e farlo conoscere. Questo progetto, nato in un momento difficile come quello della pandemia Covid, è riuscito a mette in luce alcune bellezze e peculiarità di una San Quirico autentica, la sua anima più profonda”. Un progetto ed un percorso reale indicato con una cartellonistica apposita e presente anche online su www.visitsanquirico.it.

Il programma della presentazione si aprirà con gli interventi di Marco Bartoli, sindaco del Comune di San Quirico d’Orcia; Gabriele Nannetti, soprintendente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Arezzo, Grosseto e Siena; Francesco Gazzetti, vicepresidente Associazione Europea Via Francigena; Niccolò Zeppi, vicepresidente dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) sezione di Firenze.

Dopo la presentazione del progetto e percorso di visita, si svolgerà la proiezione video Arte accessibile in 3D a cura di LoudLab, e a seguire visita alle sale di Palazzo Chigi.