SANTA CROCE SULL’ARNO La Lega in vista delle prossime elezioni regionali si presenta compatta alla inaugurazione ufficiale di una nuova sede, nella centrale via Dante Alighieri.

Al taglio del nastro infatti erano presenti le due anime del partito di Matteo Salvini, gli eurodeputati Susanna Ceccardi e Roberto Vannacci, la candidata alla presidenza per la Lega Elena Meini, in attesa della ufficializzazione della candidatura unica del centrodestra di Alessandro Tomasi, il deputato Edoardo Ziello. Con loro tanti i militanti accorsi e il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni, che ha espresso soddisfazione per l’apertura in città di una nuovasede politica.

Ancora bocche cucite sui candidati in Regione ma Roberto Vannacci, vicesegretario nazionale, ha assicurato la compattezza del partito. “Mi assumo con grande determinazione la responsabilità di gestire le elezioni in Toscana – ha detto -. L’obiettivo è di fare il migliore risultato possibile per la Lega e far vincere il centrodestra, e soprattutto portare proposte concrete ed efficienti. La squadra sarà sicuramente compatta. D’altra parte la sinistra ha fatto veramente male e la Toscana merita di più”.

