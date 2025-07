Tempo lettura: < 1 minuto

FOLLONICA – “Brutta disavventura a lieto fine, invece che qualche giorno di vacanza è stata di mancanza di autonomia. Non potevo andare da solo, ero in gabbia. Non potevo uscire da solo”.

Si conclude con un lieto fine la vicenda grossetana di Marco Morganti, personal trainer pisano con disabilità al quale hanno rubato nello scorso weekend la carrozzina. Nella notte tra sabato e domenica, mentre Morganti si trovava in vacanza a Follonica ospite da alcuni amici, dei ladri hanno scassinato il lucchetto del suo supporto motorio portando via carrozzina, propulsore e stampelle.

L’indignazione è stata tanta, così come la rabbia per “un gesto infame, come sempre lo è un furto, ma tanto più se ai danni di una persona fragile o con disabilità”. Fortunatamente un’indagine lampo dei carabinieri grossetani ha permesso di recuperare e consegnare al proprietario la carrozzina, opportunamente nascosta dai ladri nella boscaglia dell’ex Ilva a Follonica.

Secondo i militari era stata riposta con cura tra la vegetazione, dettaglio che fa presumere che i malviventi stessero aspettando acque più calme per poi rivenderla.

Morganti ha ringraziato per la solidarietà ricevuta. “Ringrazierò tutti coloro che si sono offerti di aiutarmi – ha detto – e ovviamente l’Arma dei carabinieri, la ringrazio dal profondo del cuoro. Siete stati fantastici, veramente un’operazione da encomio. Senza di loro sarei stato spogliato di autonomia”.

“Se tornerò a Follonica in vacanza? Certo, dovrò incontrare anche il sindaco”.