SAN MARINO – Le bandiere biancazzurre dei Canneti voleranno, ancora una volta, nel cielo della Repubblica di San Marino. Sabato 26 luglio, e domenica 27 luglio, il Gruppo sbandieratori del Quartiere di Canneti si esibirà nelle strade e nelle piazze del centro storico del Repubblica del Monte Titano, per l’edizione 2025 delle Giornate Medioevali. Una lunga storia biancazzurra.

E’ dal 1996 che in modo costante e continuativo, i Canneti sono presenti a San Marino, sia per le Giornate Medioevali, sia per il raduno nazionale della Lam – Lega Arcieri Medievali, di cui sono fra i fondatori. Nel corso degli anni, non sono mancati riconoscimenti e onorificenze: come il Collare d’Oro nei primi anni Duemila, nel Palazzo del Governo.

Nel 2000 è stato poi sancito uno storico gemellaggio con la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, un’amicizia di 25 anni, che ha prodotto a una fattiva collaborazione nel segno della rievocazione storica, e che ha portato arcieri, tamburini e figuranti della Cerna guidata da Luciano Zanotti a tutte le edizioni de Il Bianco e l’Azzurro a San Quirico d’Orcia.

La comparsa dei Canneti sarà composta da 25 elementi, fra tamburini, alfieri, portastemma e rotellino, con spettacoli di bandiere, facendo conoscere la grande tradizione degli sbandieratori cannetini, freschi trionfatori della Festa del Barbarossa. Inoltre, domenica 27 luglio (alle 10), nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, i tamburini biancazzurri prenderanno parte alla Giostra di Tamburi del Torneo della Libertà organizzata da tamburini della Cerna dei Lunghi Archi. Una sfida tra tamburini con la partecipazione di gruppi provenienti da tutta Italia.