SAN QUIROC D’ORCIA – Oltre duecento appassionati di camminata nel paesaggio iconico della Val d’Orcia. Si è svolta nel fine settimana, a San Quirico d’Orcia, la Scarpinata tra paesaggio e cultura, organizzata dalla Pro Loco con Parks Trail Promotion Una prima edizione della manifestazione che si è svolta su tre distanze: 5,50, 14 e 25 chilometri.

I partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, si sono dati appuntamento a Piazza Chigi, nel centro storico della cittadina della Val d’Orcia. Quindi la partenza verso la splendida campagna di San Quirico e nei luoghi più suggestivi: dalla cappella di Vitaleta, fino al castello di Vignoni, passando per il gioiello termale di Bagno Vignoni.

Una camminata fra le bellezze del paesaggio patrimonio dell’umanità Unesco, in una splendida giornata di sole di fine maggio, che ha permesso di poter ammirare i colori della primavera in Val d’Orcia e di poterne respirare i profumi. E durante il percorso esibizioni di talentuosi musicisti e punti di ristoro, per un programma molto apprezzato da parte dei camminatori, fra gusto, paesaggio e cultura.

1 di 4

“Una bella manifestazione – commenta Manuela Rossi, presidente Pro Loco di San Quirico d’Orcia, camminatori soddisfatti ed un programma che ha risposto alle attese. L’appuntamento è per l’edizione 2023”.

Nell’evento sono stati coinvolti molteplici soggetti locali, realtà imprenditoriali, l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato, Misericordia e Protezione Civile, oltre ai Quartieri di San Quirico d’Orcia.