FIRENZE – Prenderà a breve il via nel centro di Firenze il corteo organizzato dalla Cgil Toscana in occasione dello sciopero generale proclamato contro la legge di bilancio del governo.

Norma giudicata dal sindacato “ingiusta” perché non affronta nodi come salari bassi, precarietà e caro-vita.

Il concentramento è fissato per le 9 in piazza Santa Maria Novella, dove già questa mattina si sono radunate diverse centinaia di persone. Da lì il corteo attraverserà le vie del centro per raggiungere piazza del Carmine, punto di arrivo della manifestazione regionale, dove sono previsti gli interventi dei delegati e le conclusioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Alla mobilitazione partecipano lavoratrici e lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, compresi gli appalti e i servizi strumentali, con percorsi dedicati per i comparti tenuti a garantire le fasce di servizio essenziali. Dal trasporto pubblico alla sanità, dalla scuola ai servizi locali, il sindacato ha chiamato in piazza iscritti e simpatizzanti “contro una manovra di guerra” e per chiedere aumenti di salari e pensioni, maggiori investimenti in sanità e istruzione, una vera riforma fiscale e lo stop a precarietà e riarmo.

“La nostra sarà una giornata di lotta, coraggio e speranza: la Toscana non si arrende”, ha dichiarato il segretario regionale della Cgil, Rossano Rossi, presentando l’iniziativa.

