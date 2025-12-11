Tempo lettura: < 1 minuto

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Un uomo di 46 anni, Andrea Bertoncini, è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto a Castiglione di Garfagnana (Lucca), in località Marcione.

La tragedia si è consumata intorno alle 13, quando Bertoncini è stato travolto dal materiale che stava trasportando con un trattore, probabilmente alcuni pali. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, l’uomo è deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori del Servizio PISLL, incaricati di verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, che però è rientrato senza effettuare il trasporto.

