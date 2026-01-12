Tempo lettura: 3 minuti

FIRENZE – Centinaia di storie, esperienze e memorie condivise da persone di ogni età, origini e vissuti, rielaborate tra parola e danza per esplorare l’identità condivisa del genere umano.

Sabato 17 gennaio alle 21.00 il cartellone danza del Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) saluta il 2026 col debutto di “Screaming – Ricordi vaganti”, nuovo lavoro della compagnia parigina Jukebox.

Sul palco cinque danzatori e danzatrici provenienti da altrettanti paesi – diretti dalla coreografa Serena Malacco, fresca vincitrice dei Rencontres Chorégraphiques d’Annecy 2025 – si fanno portavoce di una pluralità di frammenti di vita, trasformando l’esperienza individuale in memoria collettiva.

Uno spettacolo nato dal desiderio di guardare l’umanità attraverso ciò che ha di più intimo: il ricordo. A partire da una lunga serie di interviste in proposito, Malacco si e ci interroga su ciò che avviene quando le nostre memorie si mescolano, si incarnano e trovano voce attraverso altri corpi: in questo spazio di ambiguità l’identità non è più un concetto individuale, ma collettivo.

Ne origina un percorso coreografico che oscilla tra il singolare e l’universale, e che trova corrispondenza musicale in “The Piper at the Gates of Dawn” album in cui i Pink Floyd evocano al contempo il movimento cosmico e l’interiorità, l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, proprio come “Screaming – Ricordi vaganti” accosta grandi moti d’insieme a gesti minimi, capaci di scavare nell’inconscio (info e ingressi www.teatroflorida.it).

Lo spettacolo è il primo capitolo della trilogia “Plot in Motion”: una ricerca intorno all’individuo, con uno sguardo appassionato sull’umanità e sul suo modo di attraversare il tempo. Nato in un contesto multiculturale, “Screaming – Ricordi vaganti” si presenta come un mosaico cosmopolita, un lavoro ibrido in cui la varietà delle storie e delle esperienze si riflette nella convivenza, sul palco, di quindici lingue diverse.

Una performance scritta come un film, in cui ogni quadro si costruisce come una sequenza cinematografica: movimenti, parole, musica e silenzi si susseguono secondo una logica di montaggio; le azioni sono pensate per immagini, per passaggi di scala, per tagli netti o dissolvenze.

Come una macchina da presa, Malacco conduce il pubblico attraverso ogni gamma di piano cinematografico, dai campi larghissimi con grandi coreografie collettive a primissimi piani su dettagli particolari. I pianeti ruotano implacabili le nostre storie personali s’intrecciano, ed è in questa fragilità delle vicende umane che nasce la possibilità di una condivisione radicale.

La stagione danza del Cantiere Florida prosegue domenica 18 gennaio alle 16.30 con una proposta per bambini, bambine e famiglie: “L’orso felice”, spettacolo vincitore del Premio Inbox Verde 2023, dedicato al teatro emergente per le nuove generazioni, di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri tratto da “L’orso che non c’era” di Oren Lavie. Al centro il tema dell’identità, affrontato in modo poetico e leggero. Lavie si cimenta in un’opera filosofica, una moderna Alice attraverso lo specchio regalandoci un viaggio in un sognato ed eccentrico mondo alla ricerca del sé, tutto condito da un umorismo e un sorriso leggero, come solo un Orso Felice può avere.

Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell’Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze. Partner del Teatro è inoltre la Fondazione CR Firenze che, oltre a sostenere le tre compagnie in residenza nella realizzazione della stagione teatrale, collabora con loro nella promozione di azioni mirate a favorire l’ingaggio di nuovi pubblici e la partecipazione culturale della comunità locale.

