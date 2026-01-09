Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il sistema aeroportuale toscano archivia il 2025 con un nuovo primato assoluto: 9,8 milioni di passeggeri totali, in crescita dell’8,4% rispetto al 2024.

Un exploit trainato da entrambi i segmenti di traffico, con l’internazionale su del +8,8% e il nazionale al +7,4%, e movimenti aerei in aumento del +7,9%.

Toscana Aeroporti Spa, che gestisce gli scali di Firenze “Amerigo Vespucci” e Pisa “Galileo Galilei”, celebra un anno di record mensili, superando il milione di passeggeri nei picchi estivi di giugno, luglio e agosto. Persino dicembre ha brillato con 610 mila transiti, +7,8% sul 2024, il miglior closing di sempre.

Firenze Vespucci: boom internazionale

L’aeroporto fiorentino tocca i 3,8 milioni di passeggeri (+9,4%), spinto dal traffico estero (+12,2%, l’87,2% del totale) verso destinazioni come Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco. Il domestico cala del -6,4%, ma la giornata record del 7 settembre (15.149 passeggeri) compensa tutto. Dicembre: 237 mila transiti, +7,7%.

Pisa Galilei: crescita costante

Pisa sfiora i 6 milioni (+7,8%), con record mensili da febbraio a dicembre. Internazionale (+6,3%, 74,7% del totale) e nazionale (+12,8%) spingono il risultato, su collegamenti chiave come Londra, Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles. Picco il 28 giugno (26.705 passeggeri). Cargo stabile a 12.400 tonnellate (-4,1%). Dicembre: 373 mila passeggeri, +8,1%, ennesimo primato.

“Chiudere il 2025 con 9,8 milioni di passeggeri è la dimostrazione della vitalità del Sistema Aeroportuale Toscano – ha commentato il presidente Marco Carrai –. Questo record valida la nostra visione industriale. Il 2026 trasformerà questi volumi in valore strutturale, con urgenza su ampliamento Pisa e Masterplan Firenze, rispondendo a una domanda di mobilità forte con efficienza e sostenibilità”.

