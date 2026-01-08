Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un inno a Miles Davis di Paolo Fresu, tra i più grandi trombettisti al mondo.

L’appuntamento con “Kind of Miles” è dal 9 all’11 gennaio al Teatro della Pergola di Firenze (9 e 10 gennaio alle 21, l’11 gennaio alle 16).

Affiancato da sette fuoriclasse, Fresu narra la storia di una leggenda la cui personalità emerge non solo dal suono inconfondibile della sua tromba, ma anche dai tratti intensi e segnati dell’ultimo periodo della sua vita: il volto scavato, gli occhi penetranti, le mani rugose che hanno toccato il cuore di milioni di appassionati.

L’intento è quello di ricostruire l’universo creativo e visionario di un artista che ha segnato il Novecento attraverso la voce narrante di un unico autore/attore e attraverso il suo mondo sonoro e le sue relazioni artistiche e umane. La formazione musicale è composta da diverse personalità e diversi strumenti, acustici ed elettrici, che sottolineano il suo percorso discografico e live sotto il profilo del suono e della ricerca.

