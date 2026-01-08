Tempo lettura: < 1 minuto

PISTOIA – Al via il programma “L’avventura del leggere”.

Sabato 10 gennaio dalle 16 alle 18, al Teatro Manzoni, Pistoia inaugura l’anno da Capitale Italiana del Libro 2026. Al centro dell’evento inaugurale – a cui è stato invitato il Ministro della cultura Alessandro Giuli e a cui parteciperanno il sindaco di Pistoia, Anna Maria Celesti, e altre autorità cittadine e regionali – la lectio magistralis del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo dal titolo “Francesco e Dante, nascita di una nazione”.

L’intervento esplorerà le radici dell’identità italiana attraverso le due figure cardine della nostra storia: San Francesco, il “primo italiano” che ha parlato alla gente nella lingua del popolo, e Dante Alighieri, il padre della lingua e dell’idea stessa di Italia.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.