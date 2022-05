POGGIBONSI – Uno spettacolo divertente: ‘Ristrutturazione, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini’ chiude, martedì 24 maggio, la stagione teatrale del Politeama e rispetta il cartellone.

Una commedia tanto sorprendente quanto attesa che, in programma il 24 marzo e rinviata per un’emergenza, adesso incontra il pubblico di Poggibonsi.

Estroso e capace di trasformare momenti quotidiani in una messinscena originale, ‘Ristrutturazione’, scritto da Carla Cavalluzzi e Rubini anche regista, è il racconto in forma confidenziale della ristrutturazione di un appartamento. Uno spettacolo complesso, più esuberante grazie al ritmo della band ‘Musica da ripostiglio’: Luca Pirozzi chitarra e voce, Luca Giacomelli chitarra, Raffaele Toninelli contrabbasso, Emanuele Pellegrini batteria.

Una vicenda paradossale con una catena di personaggi che, competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi, si avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di casa. E lo è ancor di più se i proprietari sono due, lui e lei, con le loro opinioni, la differente capacità di resistere all’attacco quotidiano di coloro che occupano la loro casa. E quando il tubo di scarico si intasa, allagando la camera da letto, sembrerebbe che anche la stabilità della coppia stia per cedere.

La vicenda inizia molto lontano: una prima casetta a Roma, un seminterrato con un problema idraulico per il quale si offre di dare una mano un maldestro autista di cinema che trasforma lr stanze in una piscina. Poi il bell’attico tra i tetti della capitale, dall’affitto galattico dove però non funziona niente, dal citofono all’acqua calda. Per finire con l’acquisto di una casa propria: la prima, quella dove il fenomeno della ristrutturazione si abbatte sui due sventurati inesorabilmente. Una vasca da bagno da costruire, delle tende frangisole automatizzate, l’installazione dell’allarme e delle telecamere, l’azzeramento di un odore di fogna: queste ed altre le situazioni attraverso le quali si snodano le vicissitudini del protagonista e della sua compagna, a loro volta, superati dal turbinio di eventi Tuttavia, l’arrivo della pandemia azzera tutto, imponendo nuovi codici e regole: un mondo che, a sua volta, impone una ristrutturazione profonda e collettiva per ricominciare a girare. Inizio spettacolo alle 21 (www.politeama.eu).