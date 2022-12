FIRENZE – Quindici musiciste, musicisti e cantanti provenienti da esperienze culturali e orchestrali tra le più affascinanti di sempre – Almar’à l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo e l’Orchestra di Piazza Vittorio – insieme a una delle voci femminili più rappresentative di un immaginario aperto alle altre culture come quella di Ginevra Di Marco. Ultimi biglietti disponibili per “She, elle, lei – voci di acqua e di terra, suoni di mare e di sabbia”, il progetto dedicato a un universo femminile multiculturale che debutterà in prima assoluta giovedì 29 dicembre alle 21.00 al Teatro Puccini di Firenze. Un concerto che evoca, con brani e canzoni inedite e più o meno note, storie e racconti di deserti, genti di terre vicine e lontane, danze, speranze, nascite, addii e nuovi inizi. “She, elle, lei” è ideato e prodotto da Toscana Produzione Musica, il nuovo centro di produzione musicale nato con l’obiettivo di fornire non solo un contesto di sviluppo per percorsi artistici d’eccellenza, ma anche per favorire la crescita di un pubblico eterogeneo e curioso.

Il palcoscenico è pensato come un immenso panorama di suoni, melodie e ritmi per una grande festa in musica che vede protagoniste le voci di Ginevra Di Marco (Italia), Yasemin Sannino (Turchia), Nadia Emam (Italia/Egitto), Hana Hachana (Tunisia), Houcine Ataa (Tunisia), Carlos Paz (Ecuador) accompagnate dai musicisti Ziad Trabelsi (Italia/Tunisia), Derya Davulcu (Turchia), Peppe D’Argenzio (Italia), Sana Ben Hamza (Tunisia), Valentina Bellanova (Italia), Silvia La Rocca (Italia/Eritrea), Raul Scebba (Argentina), Emanuele Bultrini (Italia), Pino Pecorelli (Italia). Arrangiamenti e coordinamento musicale di Ziad Trabelsi e Pino Pecorelli.

Riconosciuto dal Ministero della Cultura per il 2022-2024 e presieduto da Paolo Zampini, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Incaricati della direzione artistica Maurizio Busia e Francesco Mariotti, mentre Gianni Pini ricopre il ruolo di vicepresidente. Il Centro lavora per una visione artistica aperta e costruttiva, mantenendo quale elemento fondamentale l’alto livello qualitativo delle produzioni e il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti. Per la prima annualità sono in ponte produzioni che annoverano tra i nomi Danilo Rea e Michel Godard, Nico Gori, Monica Demuru e Cristiano Calcagnile, Michelangelo Scandroglio, Francesco Zampini, Alessandro Galati, Pasquale Mirra, Handlogic, Parking Attendants, Mr Noe, Dimitri Grechi Espinoza, Ziad Trabelsi e Orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à.

Biglietti: primo settore 20 euro, secondo settore 15 euro + dp.

Prevendite circuito Ticketone – Info www.toscanaproduzionemusica.it