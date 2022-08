RAPOLANO TERME – Incidente questa mattina in via Provinciale Nord a Rapolano Terme (Siena).

In corrispondenza di un attraversamento ferroviario, per un inconveniente tecnico, un mezzo meccanico su rotaia della manutenzione di RFI si è ribaltato su un lato uscendo dai binari, dove all’interno della torretta di conduzione sono rimaste incastrate due addetti. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha messo in sicurezza il mezzo meccanico con l’autogru, ed ha estratto dalla cabina due persone affidate alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto è intervenuto anche il personale igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl Toscana sud est, della Polizia stradale e della Polfer.