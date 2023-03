ROMA – In previsione del grande caldo atteso per l’estate, sono pronti sette decreti che finanziano le altrettante Autorità di Distretto. In particolare, ci sono 21 interventi di cui 4 di progettazione per il completamento o la nuova realizzazione di grandi dighe, 12 per gli interventi di interconnessione o di nuovi utilizzi da dighe esistenti. Si tratta di grandi opere di adduzione e trasporto dell’acqua.

Il finanziamento prevede 18.621.307,82 di euro a cui si aggiungono 1.220.000,00 euro di cofinanziamento per un totale di 19.841.307,8 euro fa sapere il Ministero dei trasporti.

In Toscana, come aveva anticipato il senatore del Partito democratico Silvio Franceschelli, sarà finanziato lo studio di fattibilità per la realizzazione dell’invaso di San Piero in Campo sul fiume Orcia per un importo di un milione di euro e il progetto di riutilizzo dei reflui civili depurati per il florovivaismo di Pistoia.

