SIENA – È online sul sito ufficiale di Siena Jazz il bando di selezione per partecipare alla Residenza Artistica Musicale “Synthesis”.

Synthesis è un progetto finanziato nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 – Attività 1.a.4 – Interventi innovativi per favorire la crescita professionale di giovani musicisti (RAM).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro sabato 21 marzo 2026 alle ore 12:00. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Siena Jazz.

Un progetto di alto perfezionamento artistico

Il vero plus del Progetto Synthesis è la sua offerta formativa strutturata come un piano di studi da master di alto perfezionamento artistico.

Non si tratta di un semplice percorso laboratoriale, ma di una residenza immersiva e altamente professionalizzante, articolata in attività formative teorico-pratiche avanzate, creazione e produzione artistica originale, orientamento e accompagnamento al lavoro, concerti, performance, conference di restituzione dei risultati e la costituzione di ensembles stabili.

A guidare i partecipanti saranno docenti qualificati e musicisti di fama internazionale, tra cui Francesco Dillon, Aya Shimura, Mirco Ghirardini, Glauco Benedetti, Antonio Caggiano, Giovanni Lo Cascio per il modulo di Laboratorio di interpretazione strumentale multi stilistica; Stefano Battaglia, Silvia Bolognesi, Andrea Molino, Marco Colonna per Tecniche dell’improvvisazione e strategie di interazione in ensemble; Tonino Battista e Fabio Massimo Capogrosso per Elementi di composizione e arrangiamento per ensemble crossover; Alessandra Carlotta Pellegrini e Ingrid Pustianac per Pratiche di ascolto critico ed elementi di notazione creativa.

Tutti i docenti sono protagonisti della scena musicale europea, selezionati per garantire un livello artistico e didattico di eccellenza.

Una partnership che innalza qualità e autorevolezza

“Synthesis” nasce dalla collaborazione tra realtà di altissimo profilo del panorama musicale italiano: Siena Jazz, Accademia Musicale Chigiana e Cantiere Internazionale d’Arte.

La sinergia tra questi soggetti proponenti innalza ulteriormente la qualità, la solidità progettuale e la serietà dell’iniziativa, mettendo in rete competenze artistiche, didattiche e produttive riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Cross over dei linguaggi: oltre le barriere di genere

La residenza artistica si fonda su un’idea chiara: superare le anacronistiche barriere di genere musicale. Il progetto promuove e favorisce l’incontro tra linguaggi, pratiche compositive e improvvisative nell’ambito delle musiche contemporanee.

In questo spazio creativo, le differenze diventano risorsa: il jazz dialoga con la scrittura contemporanea, l’improvvisazione incontra la forma e la tradizione si confronta con la sperimentazione.

La residenza diventa così un laboratorio vivo di contaminazione e ricerca, dove l’identità individuale si intreccia con quella dell’ensemble per generare nuove forme collettive di espressione, con l’obiettivo di costituzione di organismi musicali stabili e la promozione di ensemble composti da musicisti della Regione Toscana.

Un’opportunità completamente gratuita (con diaria e alloggio)

La partecipazione al progetto è totalmente gratuita, e prevede la selezione di n. 20 musicisti, in possesso di un diploma accademico di I livello in diversi strumenti classici e jazz. I partecipanti dovranno avere età compresa tra 18 e 35 anni; avere residenza o domicilio in Regione Toscana, essere disoccupati, inoccupati o in cerca di occupazione, e interessati ad avviare un’attività professionale/imprenditoriale nel settore musicale.

I giovani musicisti selezionati non solo non sosterranno alcun costo di iscrizione, ma potranno beneficiare di alloggio gratuito per l’intero periodo residenziale e

una diaria per il sostegno alla partecipazione.

Un sostegno concreto che rende Synthesis un’opportunità realmente accessibile e inclusiva, in linea con le politiche regionali di valorizzazione dei giovani talenti.

Un progetto sostenuto dall’Unione Europea

Il progetto è risultato vincitore di finanziamenti a valere sull’Avviso pubblico della Regione Toscana (Decreto n. 8352 del 18/04/2025 – Allegato A), nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027, Priorità 1 Occupazione, Attività 1.a.4.

La Residenza Artistica Musicale è finanziata con il sostegno dell’Unione Europea attraverso il PR FSE+ 2021/2027 Regione Toscana e rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche regionali di sostegno alla crescita professionale, all’occupabilità e alla valorizzazione artistica dei giovani musicisti. Questo attraverso percorsi di formazione non formale finalizzati all’avviamento, alla professione e all’incontro tra domanda e offerta nel contesto lavorativo di riferimento.

Con Synthesis, il consorzio formato da Siena Jazz in qualità di capofila del progetto, insieme ad Accademia Musicale Chigiana e Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, conferma per le tre istituzioni il ruolo di eccellenza nella formazione musicale contemporanea, offrendo ai giovani musicisti uno spazio concreto di crescita, sperimentazione e inserimento professionale nel panorama artistico internazionale.

