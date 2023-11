FIRENZE – Non c’è due senza tre. Non se lo augura però Eugenio Giani, dopo che si è visto bocciare due nominativi per il ruolo di segretario dell’Autorità portuale regionale.

“Ho fornito al sindaco di Viareggio (Lucca) con cui sono chiamato a trovare un’intesa, due nomi di assoluto prestigio visto che dopo il ricorso era stata annullata la nomina dopo mesi di buon lavoro fatto da Alessandro Rosselli – ha detto il presidente regionale -. Ho proposto per l’intesa prima il nome del sindaco di Camaiore (Lucca) che conosce benissimo il territorio e il porto, Alessandro Del Dotto, e ho avuto un no, per me incomprensibile. E ancora più incomprensibile il secondo nome proposto, ovvero Andrea Giannecchini, imprenditorie nautico e presidente della Cna nautica, persona stimatissima”.

La premessa prima di guardare avanti: “Certo farò un terzo nome, ma vorrei rivendicare due nomi proposti al sindaco di Viareggio di assoluto valore”.