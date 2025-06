Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Al via la nuova edizione del bando Giovani Ricercatori Protagonisti. Possono partecipare gli under 35 in possesso di titolo di dottorato nell’ambito delle scienze sociali o nell’area umanistica e della formazione all’Università di Firenze.

Da Economia a Lingue, da Storia a Scienze Giuridiche, da Filosofia a Scienze Politiche: Fondazione CR Firenze sostiene i progetti di ricerca originali e innovativi condotti, in sei Dipartimenti dell’Università di Firenze, da giovani ricercatori under 35 che hanno ottenuto il dottorato e che vogliono sviluppare un loro progetto.

Con il bando “Giovani Ricercatori Protagonisti”, la Fondazione mette a disposizione un contributo complessivo di 200.000 euro per un sostegno mirato alle carriere dei giovani studiosi, con l’obiettivo di contrastare la “fuga di cervelli” e valorizzare le competenze del territorio fiorentino.

“Attraverso i bandi per ricercatori la Fondazione ha distribuito tradizionalmente ogni anno un numero significativo di assegni di ricerca, circa 70 tra quelli sostenuti interamente e quelli cofinanziati – spiega il direttore generale di Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori -. Vogliamo ora promuovere forme di sostegno ai progetti di ricerca di ambito sociale e umanistico condotte da giovani, questa è la seconda edizione del Bando Giovani Ricercatori Protagonisti, con l’intento di supportare lo sviluppo e l’autonomia del capitale umano delle strutture di ricerca del nostro territorio”.

Il bando

Il bando si rivolge quindi a giovani ricercatori under 35 in possesso di titolo di dottorato che intendano condurre le proprie ricerche in sei specifici Dipartimenti dell’Università di Firenze: Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI); Scienze Giuridiche (DSG); Scienze Politiche e Sociali (DSPS); Lettere e Filosofia (DILEF); Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI); Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).

Tutti i progetti dovranno essere coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, riflettendo l’impegno della Fondazione verso una ricerca che generi un impatto positivo sulla comunità e sul territorio.

Il bando si articola in due fasi: dal 3 giugno al 15 luglio i ricercatori che vogliono partecipare alla call presenteranno un Executive Summary con titolo del progetto, dipartimento di riferimento, tematica di ricerca e abstract. Dal 29 settembre solo i candidati selezionati dalla prima fase presenteranno il progetto definitivo completo, includendo curriculum vitae, descrizione dettagliata della ricerca, impatti attesi ed eventuali partnership.

Ogni borsa di ricerca annuale rinnovabile potrà raggiungere un valore massimo di 25.000 euro. Il contributo sarà erogato in due tranche: 50% all’avvio del progetto e 50% a conclusione, previa presentazione dei risultati e della rendicontazione delle spese.

I criteri di valutazione

La valutazione sarà condotta da un Comitato tecnico-scientifico designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che valuterà i progetti in base a: innovatività dei contenuti e potenziale impatto scientifico; fattibilità e approccio metodologico; ricadute sul territorio; coerenza con le tematiche della Fondazione e l’Agenda 2030.

Modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il form disponibile sul sito https://www. fondazionecrfirenze.it/bandi- e-contributi/.

Per informazioni e chiarimenti: progetti.ricerca@ fondazionecrfirenze.it

Gli esiti del bando saranno pubblicati sul sito www.fondazionecrfirenze. it

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita