Tempo lettura: < 1 minuto

SOVICILLE – Per il quinto anno consecutivo, il centro storico di Sovicille si veste d’arte, trasformandosi in una straordinaria galleria all’aperto.

Le vie del borgo saranno decorate con grandi fotografie esposte su porte e finestre tamponate di abitazioni, palazzi ed edifici storici, creando un’atmosfera magica e affascinante.

La mostra, in programma dal 27 settembre al 23 novembre 2025, nasce dalla selezione delle migliori opere del Creative Photo Awards, uno dei principali concorsi internazionali dedicati alla fotografia Fine Art. Le immagini, scelte tra migliaia di proposte, celebrano l’eccellenza artistica attraverso l’uso creativo di strumenti e tecnologie digitali, fondendo armoniosamente arte fotografica, architettura storica e la bellezza naturale del territorio di Sovicille.

Parallelamente, il Comune di Sovicille ospita nel centro culturale La Tinaia “Life and War”, un’esposizione esclusiva delle opere del celebre fotogiornalista giordano Muhammed Muheisen, vincitore di due Premi Pulitzer e Explorer di National Geographic. Le sue fotografie, frutto di oltre vent’anni di lavoro, raccontano storie di speranza, coraggio e resilienza, con un focus particolare sui bambini, veri protagonisti delle sue immagini. Attraverso scatti che documentano guerra, distruzione e sofferenza umana, Muheisen dà voce a chi non ne ha, rompendo stereotipi e mostrando la capacità della vita di proseguire anche nei contesti più difficili. “Life and War” non è solo una mostra, ma un potente messaggio di umanità, che invita il pubblico a riflettere e a conoscere le storie di chi è costretto a lasciare la propria casa in cerca di sicurezza. Le fotografie di Muheisen, esposte nel cuore del borgo, trasformano Sovicille in un palcoscenico di emozioni e testimonianze destinate a lasciare un segno.

Periodo: 27 settembre – 23 novembre 2025. Sede: Centro storico di Sovicille. Orari mostra “Life and War”: venerdì: 15:00-19:00 – Sabato, domenica e giorni festivi: 10:00-19:00. Biglietti https://www.sienawards.com