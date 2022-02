CERTALDO – Riflettori di nuovo accesi sul palco del teatro Boccaccio di Certaldo. La stagione congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall’Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo, che vede insieme i teatri della Valdelsa, propone martedì 15 febbraio 2022 “L’Ornano furioso” con Antonio Ornano.

Il progetto è di Antonio Ornano, Simone Repetto, Carlo Turati e Matteo Monforte, produzione Amaca srl e Savà srl.

“L’Ornano Furioso” è il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, un monologo di stand comedy che rappresenta un’ulteriore tappa, forse l’ultima, di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane. L’artista, nato a La Spezia il 9 settembre del 1972, dopo aver conseguito la maturità classica e la laurea in giurisprudenza, ha mosso i primi passi nel teatro a Genova, città dove si è trasferito a dieci anni, frequentando il laboratorio di un piccolo teatro di ricerca ed entrando a far parte della compagnia. Da ragazzo ha fondato la compagnia Maodit, con cui ha scritto, prodotto e interpretato più di trenta spettacoli teatrali oltre a numerosi cortometraggi selezionati in festival internazionali. Ha frequentato poi il laboratorio Zelig di Genova e nel 2008 ha esordito in tv con la trasmissione Central Station. Nel 2009 è stato a “Scorie”. Fra le tappe dal suo curriculum, le partecipazioni al programma “Zelig off”, “Zelig”, oltre a collaborazioni con la Gialappa’s Band nelle trasmissioni Mai dire Nius e Mai dire nazionale. Da Colorado a Quelli che calcio, da Mai dire talk a Zelig Comedy Lab, Ornano ha collezionato ruoli e collaborazioni prestigiosi in tv come a teatro, senza rinunciare a progetti come l’inaugurazione della piattaforma ornanolive.com dove propone webinar sulla comunicazione, format e spettacoli di stand up comedy via streaming e in diretta, e la pubblicazione del suo primo romanzo dal titolo “Niente da perdere” per Solferino Libri.

La stagione teatrale del Boccaccio proseguirà il 15 marzo con “Simply The best” con Marta Zoboli e, infine, il 19 aprile con “Pojana e i suoi fratelli” con Andrea Pennacchi. Ogni spettacolo avrà inizio alle ore 21. L’ingresso sarà consentito nel rispetto delle disposizioni nazionali relative al contrasto della diffusione Covid-19 e all’applicazione del Green pass e del Super Green pass.

Per informazioni su costi, prevendita e vendita dei biglietti, è possibile contattare il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultare il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivere a info@multisalaboccaccio.it.