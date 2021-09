MONTERIGGIONI – Siparietto questa mattina a Borgo San Luigi in vista delle elzioni suppletive per il collegio Toscana 12 in programma il 3 e 4 ottobre.

Il candidato di centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi e quello del Partito Comunista Marco Rizzo si sono “coalizzati” contro lo sfidante del centrosinistra Enrico Letta.

Insieme si sono fatti fotografare con al centro un cartonato a grandezza naturale del segretario del Pd al termine di un confronto tra i candidati organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, Letta non era presente per impegni presi precedentemente. Il siparietto tra Marrocchesi Marzi e Rizzo ha suscitato l’ilarità dei presenti.

