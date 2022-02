SIENA – Ai Rinnovati venerdì 18 febbraio arriva ‘Machine de Cirque’ con la sua energia, sensibilità, acrobazie ed emozioni che animano il suo straordinario show di circo contemporaneo.

I Teatri di Siena mantengono la promessa di questo formidabile spettacolo che, già nel precedente cartellone, sospeso per il lockdown e l’emergenza Covid, è stato recuperato con la nuova programmazione.

‘Machine de Cirque’, che si ferma a Siena dopo oltre seicento repliche con grande successo in tutto il mondo, è fantasia, abilità, destrezza, sentimento che si incrociano con una trama sensibile. Realizzato dall’omonima compagnia, creata da Vincent Dubé, artista circense da oltre 20 anni, ‘Machine de Cirque’, in collaborazione con Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur, è fantascienza che commuove.

Protagonisti di questa storia, cinque uomini, Guillaume Larouche, Thibault Macé, Philippe Dupuis, Samuel Hollis , Laurent Racicot, gli unici superstiti dell’Apocalisse. L’unico modo per salvarsi ed anche per trovare altri superstiti, può essere una macchina stupefacente. In questo mondo parallelo, musiche Olivier Forest, si contendono in modo creativo un pezzetto di umanità.

I personaggi di ‘Machine de Cirque’ sono particolarmente inclini ad imbattersi in situazioni pericolose ed a fantasticare soluzioni inquietanti. Sono eclettici, dinamici, acrobati, giocolieri; narrano la loro storia, possono facilmente cambiare idee e ruoli. Possono essere bizzarri, nostalgici, ma anche molto comici. Stupiscono il pubblico maneggiando in modo insolito e sapiente la bascula, le clave da giocoliere, una batteria e perfino degli asciugamani. Soprattutto dimostrano come sia possibile stare al mondo senza essere circondati da donne o computer.

Non esitano a spogliarsi, pronti a mostrare la loro anima, così come i loro corpi, per far ridere, commuovere e stupire. Uno spettacolo energico, audace, comico e poetico.

Inizio alle 21; si replica il 19 e, alle 17, il 20 febbraio (www.teatridisiena.it).