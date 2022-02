PISA – Prende il via domani il programma delle “Giornate Galileiane” dedicate a Galileo Galilei, in occasione della nascita che avvenne a Pisa il 15 febbraio 1564. Martedì 15 febbraio, alle ore 10.00 all’Archivio di Stato (Lungarno Mediceo, 17) l’apertura ufficiale con la esposizione di alcuni, rari, documenti riguardanti la vita del celebre scienziato.

In programma i saluti ufficiali e gli interventi di Jaleh Bahrabadi, direttrice Archivio di Stato; Paolo Pesciatini, assessore al turismo e ai servizi e politiche integrate con le università; Chiara Bodei, presidente Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa. Seguirà la relazione su “Gli anni pisani di Galileo”, a cura del professor Sergio Giudici, direttore del Museo degli strumenti di Fisica, del Dipartimento di fisica dell’Università di Pisa.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, nell’aula magna storica della Sapienza (via Curtatone e Montanara, 15), il convegno “La geometria delle luce: l’ottica da Galileo agli Space Telescopes”, a cura del comitato organizzatore, composto da Sergio Giudici, Università di Pisa, direttore Museo degli Strumenti di Fisica e della Ludoteca Scientifica, Dipartimento di Fisica; Veronica Roccatagliata, Università di Pisa, Dipartimento di Fisica; Elisabetta Tognoni, Istituto Nazionale di Ottica, C.N.R. Pisa. Gli interventi saranno in presenza e trasmessi anche in streaming all’indirizzo https://call.unipi.it/Galilei2022

Con l’occasione, saranno anche esposti all’Archivio di Stato e all’Archivio Diocesano importanti documenti riguardanti gli anni pisani di Galileo e la sua epoca storica. All’Archivio di Stato l’esposizione sarà visitabile anche nelle giornate di lunedì 21 febbraio e martedì 22 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per le visite (massimo 10 persone a visita) è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 050 542698 oppure inviando una mail ad as-pi@beniculturali.it. Per visitare l’esposizione è necessario esibire il Green Pass).

All’Archivio Diocesano (piazza dell’Arcivescovado, 18) l’esposizione sarà aperta martedì 15 febbraio dalle ore 15:00 alle 18:00, e visitabile anche lunedì 21 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e martedì 22 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Per le visite (massimo 10 persone a visita) è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 050 565571 oppure inviando una mail ad archivio@pisa.chiesacattolica.it. Per visitare l’esposizione è necessario esibire il Green Pass.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti.

“Giornate Galileiane” è un appuntamento che si ripete dal 2019, grazie alla collaborazione del Comune di Pisa con l’Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Archivio di Stato e Arcidiocesi di Pisa e Archivio Diocesano, CNR – Istituto Nazionale di Ottica. A ogni evento in programma sarà anche distribuito uno speciale cioccolatino a forma di luna con i crateri, in omaggio al grande scienziato.